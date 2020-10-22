Москва, , 08:13 — REGNUM Поменять шины на зимние стоит тогда, когда среднесуточная температура упадёт ниже 5−7 градусов по Цельсию. Об этом 22 октября автоэксперт Егор Васильев рассказал в интервью агентству «Прайм».

По словам Васильева, при такой температуре рекомендуют менять резину все производители покрышек.

«При этом не стоит забывать о том, что самые низкие температуры обычно характерны для вечернего, ночного и утреннего времени. Днем же асфальт может прогреваться до высоких температур, и зимние шины будут вести себя не так хорошо, как хотелось бы», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что данное обстоятельство нужно учитывать, поскольку в этом случае придется ездить более спокойно и аккуратно.

Напомним, 14 октября Департамент транспорта Москвы порекомендовал столичным водителям сменить летнюю резину на автомобилях на зимнюю.

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