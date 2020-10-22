Лима, , 08:11 — REGNUM За истекшие сутки в Перу было выявлено 2726 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, в настоящее время общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 976 885.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Перу на сегодняшний день выросло до 33 937 при 792 892 вылечившихся от нового заболевания пациентах.

Также указывается, что в стране в настоящее время с новым заболеванием госпитализировано 5734 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Перу было выявлено свыше 2,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.