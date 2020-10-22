Челябинск, , 08:09 — REGNUM В Челябинской области у 4698 заразившихся коронавирусом не было симптомов COVID-19. Об этом заявила журналистам первый замглавы минздрава региона Виктория Сахарова.

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Лёгкая форма болезни была выявлена у 7345 граждан, а средней тяжести и тяжёлая — у 6809.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 21 октября, на Южном Урале было 18 852 заразившихся коронавирусом. А выздоровели пока 14 367 пациентов.