Пермь, , 08:08 — REGNUM В Пермском крае возвращаются к обслуживанию по предварительной записи. Губернатор Дмитрий Махонин назвал такой шаг вынужденной мерой в условиях роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МФЦ.

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Согласно решению оперштаба по борьбе с COVID-19, с 26 октября прием посетителей во всех филиалах многофункциональных центров «Мои Документы» будет осуществляться только по предварительной записи, предоставление готовых документов — в порядке живой очереди.

Осенью 2020 года в филиалах МФЦ наблюдается значительный рост числа обращений. Так, за сентябрь зафиксировано 278 тыс. обращений, что на 32% превышает показатель июля 2020 года и на 0,82% аналогичного периода 2019 года.

Ежедневно в филиалы обращаются более 12,6 тыс. посетителей. При этом в настоящее время 18% (более 120 человек) сотрудников сети «Мои Документы» находятся на больничном, а 60 операторов переведены на единую «горячую линию» по коронавирусу.

«Переход на предварительную запись позволит снизить нагрузку на филиальную сеть МФЦ, а кроме того сократить количество людей, которые одновременно находятся в помещении многофункциональных центров», — отметили в МФЦ.

Напомним, в Пермском крае наблюдается ухудшение эпидситуации. Суточный показатель выявляемых носителей коронавируса постоянно увеличивается. В регионе расширяют коечный фонд для лечения COVID-пациентов.

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