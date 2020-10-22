Берлин, , 08:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 11 287 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 392 049.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 30 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9905.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 306 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (97 507 заразившийся), Бавария (84 090) и Баден-Вюртемберг (63 132).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 7595 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.