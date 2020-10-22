Москва, , 08:03 — REGNUM С успешной посадкой поздравил экипаж космического корабля «Союз МС-16» генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Соответствующее сообщение 22 октября размещено на его странице в соцсети Twitter.

«Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов — с успешным завершением очередной пилотируемой миссии», — говорится в сообщении Рогозина.

Также глава Роскосмоса уточнил, что посадка спускаемого аппарата корабля была проведена в 05:54 мск в штатном режиме и что на борту порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посадку в степи к юго-востоку от казахстанского города Жезказган совершил спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-16», на борту которого находились три члена экипажа Международной космической станции.