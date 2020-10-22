Токио, , 07:59 — REGNUM Возможность смягчения ограничительных мер для въезда ряда категорий иностранцев в Японию рассматривает японское правительство, сообщает агентство Kyodo.

Речь идет о деловых и бизнес-поездках в страну на непродолжительное время — не более 72 часов. При этом указанные категории лиц в любом случае будут обязаны пройти тест на SARS-CoV-2. Планируется, что это решение может вступить в силу с середины ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Россия возобновило авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

Читайте также: Россия возобновляет авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой