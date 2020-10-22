Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В Екатеринбурге прекратил работу один из ресторанов «Макдоналдс». Он располагался на улице 8 Марта, но сейчас там на дверях находится объявление о прекращении работы.

Вывеска с фасада уже снята. По данным Накануне.Ru, это произошло после переговоров с арендодателем. 72 сотрудника переведены на другие точки.

Отметим, в Екатеринбурге имеется несколько ресторанов сети «Макдоналдс». В пресс-службе компании не исключают, что к концу года будет открыт ещё один.