Оренбург, , 07:37 — REGNUM Глава Оренбургской области Денис Паслер указал министру здравоохранения Татьяне Савиновой на необходимость увеличения поставок медикаментов в аптеки региона, отметив, что получает много жалоб на дефицит препаратов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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»Много обращений ко мне поступает по наличию лекарственных средств в аптеках региона. Сейчас в разы возрос спрос на противовирусные и антибиотики, но пока не все аптеки справляются с большим запросом. Необходимо увеличить запас востребованных медикаментов на аптечных складах и в частных аптеках», — отметил губернатор.

Напомним, ранее глава минздрава Оренбуржья признала проблему, пояснив, что перебои с лекарствами возникли на фоне ажиотажного спроса. При этом оренбуржцы скупают медикаменты впрок.

По данным министерства, федеральные аптечные сети в достаточном количестве имеют противовирусные препараты, цефалоспориновые антибиотики, лидокаин, воду для инъекций. С увеличением спроса препараты быстро раскупаются, в связи с чем возможны перебои до нового поступления товара в аптеку. В ближайшие дни на областной аптечный склад поступит очередная партия лекарств: левофлоксацин, лидокаин, афлюдол и вода для инъекций.

На территории региона функционируют 953 аптеки. В отдаленных селах реализацию лекарственных препаратов осуществляют медработники через 101 амбулаторию и 912 ФАПов.

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