Нур-Султан, , 07:37 — REGNUM В Казахстане число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 110 тыс., сообщает пресс-служба республиканской межведомственной комиссии по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии в Казахстане подтвердили 109 907 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Уже выписались из медучреждений с выздоровлением 105 385 пациентов. Еще 1803 человека с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за 20 октября в Казахстане зафиксировали 220 случаев пневмонии коронавирусного типа. Отмечалось, что этот показатель в 14,7 раза больше, нежели днем ранее.

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