Владивосток, , 07:27 — REGNUM Авиакомпания «Аврора» частично поменяла планы — возобновление полётов по маршруту Владивосток — Сеул пока откладывается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиаперевозчика.

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«Аврора» ведёт активную работу по восстановлению регулярного международного авиасообщения.

«Аэропорт Владивосток уже введён в контур аэропортов, которым разрешены международные перевозки в открытые страны, однако пока сохраняются многочисленные ограничения на выезд граждан РФ в Корею, а также отсутствует разрешение на выполнение регулярных рейсов по данному направлению», — пояснили в авиакомпании.

Авиаперевозчик заверил, что как только все вопросы будут решены, «Аврора» оперативно возобновит регулярные рейсы Владивосток — Сеул — Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый рейс в Сеул из Владивостока был назначен на 23 октября.