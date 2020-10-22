Мехико, , 06:35 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 6845 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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По данным ведомства, всего в стране с начала пандемии выявили 867 559 случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом уже 632 037 пациентов выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений в Мексике. Еще 87 415 человек с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике подтвердили 5788 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 20 октября на мексиканской территории умерли 505 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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