Кемерово, , 06:34 — REGNUM В Кемеровской области скончался директор регионального филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Юрий Шейбак. Ранее он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в СГК.

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"21 октября на 68 году ушёл из жизни Юрий Владимирович Шейбак, заместитель генерального директора — директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании, — уточнили в компании. — Юрий Шейбак был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Врачи делали всё возможное. Но организм не справился с осложнениями».

Напомним, что накануне, 21 октября, губернатор Кемеровской области Cергей Цивилёв сообщил о том, что заболел и имеет характерные для коронавируса симптомы.

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