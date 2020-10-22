Владивосток, , 06:39 — REGNUM Власти Владивостока определились с основной концепцией празднования наступления 2021 года. Новый год предлагается горожанам отметить в сказочном стиле по произведениям Александра Пушкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии приморской столицы.

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По традиции главным местом празднования Нового года во Владивостоке будет площадь Борцов революции. Здесь установят снежную крепость, небольшие торговые павильоны, фотозоны, а также ёлку и зальют каток. Ёлку поставят прошлогоднюю, но оформят новыми украшениями.

Днём 31 декабря пройдут гулянья, будут работать аниматоры, а вечером состоятся праздничный концерт и салют. Помимо площади, фейерверки планируют запустить на островах Русский и Попова, в посёлках Береговое и Трудовое.

«Всё должно быть выдержано в одном стиле, но самое главное — создавать по-настоящему праздничное настроение. В этом году нам по причине распространения коронавирусной инфекции не удалось в полной мере отметить 160-летие города, поэтому вопросу Нового года необходимо уделить особое внимание. При этом провести все мероприятия с минимальными затратами», — распорядился глава Владивосток Олег Гуменюк.

Что касается новогодней иллюминации, то специалисты рассматривают различные варианты её размещения и виды гирлянд.

Как сообщало ИА REGNUM, в предновогодний период в России не ожидается серьёзного увеличения цен на вина, хотя часть производителей планирует поднять стоимость продукции.