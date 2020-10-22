Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Студия Sucker Punch Productions, возможно, уже работает над сиквелом видеоигры Ghost of Tsushima. Об этом 22 октября сообщил портал Game Rant.

Издание обратило внимание, что компания разместила в сети объявление о вакансии сценариста. Она сообщила, что кандидат должен хорошо разбираться в истории феодальной Японии.

Автор статьи отметил, что это наверняка имеет отношение к миру Ghost of Tsushima, однако пока сложно сказать, идёт ли в этом случае речь о дополнении (DLC) или о сиквеле. Однако, по его мнению, скорее всего Sucker Punch Productions хочет привлечь сценариста для разработки новой игры.

Напомним, 17 октября 2020 года Sucker Punch выпустила дополнение к Ghost of Tsushima, которое добавило в игру многопользовательский кооперативный режим. Он получил название Legend.

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