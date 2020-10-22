Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Nvidia может отказаться от производства видеокарт GeForce RTX 3080 20GB и GeForce RTX 3070 16GB на базе архитектуры Ampere. Об этом 22 октября сообщил портал DSOGaming со ссылкой на инсайдеров.

Издание напомнило, что в сентябре 2020 года в сеть выложили фотографию с презентации, на которой показали список новых видеокарт серии RTX 30. Тогда СМИ предположили, что компания может выпустить эти варианты в ближайшем будущем.

Автор статьи сообщил: сейчас «два независимых источника» утверждают, что компания передумала выпускать видеокарты RTX 3080 20GB и RTX 3070 16GB. Он также отметил, что пока не может проверить эту информацию и поэтому к ней стоит относиться критически.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что магазин Proshop опубликовал статью, в которой заявил, что Nvidia, возможно, пока удалось удовлетворить лишь 7,4% спроса на видеокарты серии GeForce RTX 30. Такие выводы руководство компании сделало после получения информации от представителей индустрии.

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