Анадырь, , 06:20 — REGNUM На Чукотке первую партию вакцины от коронавируса полностью использовали — 44 медика-добровольца получили прививку. Побочных эффектов ни у кого не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Вакцинация началась 8 октября. Поставка второй, более крупной партии препарата «Спутник V», ожидается в конце ноября — начале декабря. Планируется уже увеличить количество желающих сделать прививку.

На 22 октября на Чукотке зарегистрировано 223 носителя коронавируса, 203 пациента выздоровели, двое умерли. На обязательной самоизоляции находятся 428 человек, проведено более 40,5 тыс. тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки выдано 123 положительных теста на коронавирус (125 накануне), выздоровели 43 пациента, два скончались.