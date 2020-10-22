Париж, , 06:01 — REGNUM Во Франции общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 1 млн, сообщает американский Университет имени Джонса Хопкинса.

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Согласно его данным, на французской территории подтверждено 1 000 369 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число жертв осложнений COVID-19 во Франции достигло 34 075 человек. Таким образом Франция стала второй страной Евросоюза после Испании, преодолевшей рубеж в 1 млн зараженных коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки во Франции выявили 26 676 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 20 октября в республике скончались 166 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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