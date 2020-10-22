Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Компания Microsoft и студия 343 Industries выпустили первую ПК-версию Halo 4, тестирование которой проводится в закрытом режиме. Портал DSOGaming протестировал игру и 22 октября опубликовал на своем сайте скриншоты.

Журналисты написали, что они запускали игру с максимальными настройками графики и разрешением 4K на компьютере, оборудованном процессором Intel i9 9900K, 16 гигабайтами оперативной памяти (DDR4, 3600 МГц) и видеокартой Nvidia RTX 2080Ti. При таких условиях Halo 4 смогла выдать более 150 FPS (кадров в секунду). Автор статьи отметил, что «как ни странно, на ПК все текстуры выглядят великолепно и четко».

Напомним, оригинальная Halo 4 вышла на консоли Xbox 360 6 ноября 2021 года. Это была первая игра в серии Reclaimer Saga.

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