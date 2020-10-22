Владивосток, , 05:58 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выдано 123 положительных теста на коронавирус (125 накануне), выздоровели 43 пациента, два скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Больше всего выявленных носителей коронавируса за сутки во Владивостоке — 85 человек и в Артёме — 27. Всего на 22 октября с начала эпидемии зарегистрировано 13 811 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 11 572 пациентов, скончались 140 приморцев.

Губернатор Олег Кожемяко акцентировал, что в муниципалитетах важен контроль за работой общественного транспорта, магазинов и общепита.

Закрывать объекты пока не планируют, но если будут массовые нарушения санитарных требований — ответственность понесут главы муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области из 3073 проведённых за сутки тестов выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом (накануне 67), темп прироста за последние сутки — 2%.