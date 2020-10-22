Оттава, , 05:46 — REGNUM Против издателя видеоигр Electronic Arts (EA) подали коллективный иск несколько жителей Канады. Об этом 22 октября сообщил портал Kotaku.

Истцы обвинили её в том, что система лутбоксов (ящики со случайной добычей) в таких играх EA как Madden и NHL нарушает уголовный кодекс страны. В иске они потребовали возмещения ущерба, который был причинён в ходе «обогащения, возникшего в результате использования ответчиком незаконной системы азартных игр».

Суть претензий состоит в том, что система лутбоксов, как считают истцы, представляет собой азартную игру, поскольку геймеры, приобретая их, не знают, что находится внутри. При этом авторы заявлеиня обратили внимание, что EA не может использовать эту систему в канаде, поскольку не имеет соответствующей лицензии.

Эксперты юридического блога The Patch Notes, ознакомившись с текстом иска, отметили, что его явно составляли не дилетанты, и что, скорее всего, в этом случае речь идёт о работе опытной команды юристов, специализирующейся на проведении подобных судебных процессов против крупных корпораций.

Напомним, в июне 2020 года СМИ сообщили, что в Великобритании могут запретить лутбоксы в видеоиграх. Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны заявило, что они формируют у детей зависимость и пристрастие к азартным играм. В сентябре 2020 года власти Великобритании дали понять, что до 22 ноября 2020 года они хотели бы услышать мнения всех сторон, заинтересованных в разрешении этого вопроса.

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