Благовещенск, , 05:46 — REGNUM В Амурской области из 3073 проведённых за сутки тестов выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом (накануне 67), темп прироста за последние сутки — 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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На утро 22 октября в Приамурье зарегистрировано 5450 носителей SARS-CoV-2, показатель заболеваемости составляет 689,8 на 100 тыс. населения. Не справились с болезнью 57 пациентов.

Всего с начала пандемии проведено 331 336 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом из 369 проведённых тестов.