Москва, , 05:20 — REGNUM Почти треть российских автовладельцев (29%) считают необходимым увеличение штрафов для пешеходов за нарушение правил дорожного движения, говорится в результатах исследования, проведённого РГС Банком.

«В то же время еще четверть респондентов (26%) считает, что в России такой метод не работает», — отмечают эксперты банка.

Достаточным назвали уровень штрафов 22% автомобилистов, а 16% респондентов ответили, что в России нужно ужесточить контроль за текущими штрафными санкциями, а не увеличивать их размер. Оставшиеся 7% уверены, что в ДТП всегда виноваты те, кто находится за рулем.

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Опрос проводился в октябре 2020 года. В нём приняли участие 1964 респондентов в возрасте 18 лет и старше из городов с населением от 100 тыс. человек.

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