Биробиджан, , 05:19 — REGNUM В Еврейской автономной области за минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом из 369 проведённых тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 22 октября в ЕАО с начала эпидемии выдано 1554 положительных тестов на COVID-19, выздоровел 861 человек, умерли 24 пациента.

Коечный фонд инфекционного госпиталя увеличен до 110 мест, сейчас здесь находятся 103 пациента.

В инфекционном госпитале на базе Облученской районной больницы проходят лечение 91 пациент.

Коечный фонд для больных с COVID-19 в настоящее время заполнен на 92,4% (занято 194 места из 210).

Во всех больницах области находятся на лечении 536 пациентов с пневмониями, в том числе 13 детей. Из них госпитализированы 257 человек, в том числе семь детей, из которых одному ещё не исполнилось года. На ИВЛ — шесть взрослых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае второй день подряд выявляют по 51 носителю коронавируса, тестов проведено за сутки 1319.