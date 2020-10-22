Сеул, , 05:02 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом за последний месяц — 121 человека, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 104 новых случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные выявлены среди прибывших на территорию Южной Кореи. Центр отмечает, что впервые за прошедшую неделю число выявленных за сутки случаев превысило 100. При этом ряд очагов распространения заболевания пока не выявлен.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 25 543. Также за 21 октября в республике скончались еще трое пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее умерли 453 пациента с коронавирусной инфекцией.