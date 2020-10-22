Москва, , 04:54 — REGNUM Жители России в октябре 2020 года покупают защитные маски в шесть раз чаще, чем в апреле, когда в России ввели ограничения из-за распространения коронавируса, говорится в результатах исследования оператора фискальных данных в РФ, IT-компании «Платформа ОФД».

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«Число покупок — выше на 508%, — говорится в документе. — Резкий рост частоты покупок масок по сравнению с апрельскими показателями связан с тем, что этот товар уже стал необходимой частью потребительской корзины домохозяйств».

При этом цена на маски снизилась в четыре раза — средний чек покупки за одно посещение снизился на 74% и составил 105 рублей.

Кроме того, аналитики зафиксировали снижение спроса на антисептики и перчатки — реже на 67% и 19% соответственно. Они объяснили снижение тем, что требования к наличию перчаток в апреле были заметно выше.

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