Петропавловск-Камчатский, , 04:38 — REGNUM В Камчатском крае второй день подряд выявляют по 51 носителю коронавируса, тестов проведено за сутки 1319, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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С начала пандемии выдано 5318 положительных тестов, выздоровели 3474 пациента (+7 за сутки). Продолжают лечение в госпиталях 289 человек.

Ещё 26 пациентов с коронавирусом госпитализированы 21 октября. Всего лечение в стационарах проходят 278 человек. Из 300 развёрнутых коек, свободны — 11.

С начала пандемии проведено более 153 907 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом (83 днём ранее), 127 пациентов выздоровели.