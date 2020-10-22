Москва, , 04:23 — REGNUM Бывший украинский футболист Василий Василенко проходит обвиняемым по делу о шпионаже. По версии следствия, он пытался вывезти из России комплектующие, разработанные еще при СССР, сообщил 21 октября осведомлённый источник.

«Данное оборудование было разработано в СССР в 60-х, оно до сих пор закупается у России многими странами, огневой мощи не имеет, — цитирует РИА Новости собеседника. — Василенко был задержан в Москве, позже его обвинили в шпионаже в пользу министерства обороны Украины».

Следствие настаивает на том, что бывший футболист намеревался приобрести в России «определенное крупногабаритное военное оборудование», которое ранее было списано. При этом виновным себя Василенко не признаёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинского гражданина арестовали в июле 2020 года. Сейчас Мосгорсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении мужчины.

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