Париж, , 04:19 — REGNUM Ubisoft сообщила, что её новый сервис Connect придёт на смену платформе Uplay. Об этом было сказано в анонсирующем трейлере, который был опубликован 21 октября на YouTube-канале Ubisoft North America.

Компания дала понять, что в его рамках будет произведено объединение платформ Uplay и Ubisoft Club. Ubisoft Connect будет представлять собой социальную платформу, в которую будут интегрированы такие функции, как очки лояльности, игровые достижения, списки друзей и т.д.

«Каждый игрок будет иметь доступ к данным о своей личной статистике и стиле игры», — сообщила Ubisoft, добавив, что в Connect будет реализована система лидерства и геймеры смогут видеть, какие место они в ней занимают.

Напомним, запуск Ubisoft Connect состоится 29 октября 2020 года, в день релиза игры Watch Dogs: Legion. Платформа будет доступна пользователям ПК, Xbox, PlayStation и Switch.

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