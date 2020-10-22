Сан-Франциско, США, , 04:02 — REGNUM Разработчики мобильной игры Pokemon GO на основе дополненной реальности решили подразнить геймеров, выложив в сеть изображение, на котором присутствует Галарский Понита (Galarian Ponyta). Публикацию они разместили 21 октября на Twitter-странице проекта.

На опубликованном снимке покемон, по виду напоминающий единорога, «прячется» в листве деревьев. Администрация аккаунта написала, что профессор Уиллоу (персонаж игры) заметил «красивого красочного покемона, которого он никогда раньше не видел» и успел сделать несколько быстрых снимков, прежде чем существо убежало.

https://twitter.com/PokemonGoApp/status/1318983770553266176

Стоит отметить, что в Pokemon GO уже присутствуют обычный Понита и его блестящая форма. Ранее этот покемон появился в игре Pokemon Sword and Shield.

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