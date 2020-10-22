Бразилиа, , 03:58 — REGNUM В Бразилии за минувшие сутки скончались 566 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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По данным ведомства, в Бразилии с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 155 403 человека. Также за 21 октября в этой латиноамериканской стране выявили 24 818 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество выявленных инфицированных в Бразилии составило 5 298 772.

Отметим, что Бразилия является второй страной мира по числу умерших от коронавирусной инфекции. Первое место по-прежнему занимают Соединенные Штаты.