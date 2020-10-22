Кейптаун, , 03:32 — REGNUM Решение сократить с 60 до 22 список стран, туристам из которых запрещено въезжать в ЮАР, приняли власти республики, сообщает издание Business Insider.

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Так, согласно этому шагу, въезд открыт полностью для путешественников из всех государств Африки. Такая же возможность появилась у спортсменов, дипломатов и бизнесменов, прибывающих в ЮАР с территории любых континентов, но при том условии, что их визит связан с профессиональной деятельностью.

Также в республику смогут пребывать иностранные граждане, которые решили посетить страну на срок не более трех месяцев. При этом Россия осталась в списке государств, путешественникам из которых запрещен въезд.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса написал в своем Twitter о том, что власти республики планируют создать в стране более 800 000 рабочих мест в рамках шагов по экономическому восстановлению страны.

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