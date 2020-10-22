Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Игра Darkest Dungeon 2 в отличие от первой части будет выполнена в 3D-формате. Об этом 21 октября сообщил портал Eurogamer.

Студия Red Hook объявила, что вторая часть Darkest Dungeon выйдет в ранний доступ (игра находится в разработке, но доступна геймерам) в 2021 году, релиз состоится в онлайн-магазине Epic Games Store.

В 2019 году разработчики дали понять геймерам, что они не хотят повторяться и новая игра получит «собственную творческую и тематическую идентичность». Игрокам предложат взглянуть на мир сверхъестественного апокалипсиса, который находится за пределами мрачной усадьбы. Особенностью Darkest Dungeon являются roguelike-элементы, благодаря которым в игре присутствует процедурная генерация уровней и каждый персонаж может умереть навсегда, несмотря на уровень его прогресса.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики хоррора Scorn показали 16 минут игры на Xbox Series X