Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Instagram ощутили пользователи нескольких стран мира, включая Россию, сообщает специализированный сервис Downdetector.

Больше всего на сбой жалуются пользователи, проживающие в США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Хорватии, Украине, Мексике, Бразилии, Чили, Аргентине и ряде других государств.

Подавляющая их часть ссылается на проблемы при открытии ленты новостей. 21% пользователей испытывает трудности со входом в аккаунт, а 17% — не могут просматривать публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой.

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