Москва, , 02:54 — REGNUM Министерство науки и высшего образования России не планирует расселять студентов из общежитий из-за распространения коронавируса, заявил 21 октября глава ведомства Валерий Фальков в интервью «Известиям».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

По его словам, эпидемиологическая ситуация позволяет принимать решения локально, не прибегая к централизованным указаниям.

«Мы еще весной поняли, что это нужно делать только на уровне университетов, а может, и факультетов», — сказал министр.

В интервью он добавил, что сегодня в общежитиях по всей России проживают более 800 тыс. студентов, а под обсерваторы зарезервировано 25 тыс. мест, из них более 80% свободны.

Читайте также: В Ярославле 80 студентов изолировали из-за коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: Попова заявила об отсутствии вспышек коронавируса в школах и вузах