Белград, , 02:44 — REGNUM Студия Ebb Software выложила в сеть видео с демонстрацией гемплея (игрового процесса) будущей экшен-игры Scorn в жанре ужасов на новой консоли Xbox Series X. Ролик был опубликован 21 октября на YouTube-канале GameSpot.

В этом 16-минутном видео геймерам показали, как герой пытается выжить в странном биомеханическом лабиринте. Создатели игры сообщили, что она была запущена с разрешением 4K, и при этом выдавала на Xbox Series X 60 FPS (кадров в секунду).

Сербская компания Ebb Software представила Scorn в 2016 году. В основу игры, представляющей собой смесь хоррора, шутера и головоломки, легли работы художников Ханса Гигера, разрабатывавшего концепт-арты для фильмов франшизы «Чужие», и Здзислава Бексиньского. Релиз игры запланирован на 2021 год на ПК, и консолях Xbox Series X и Series S.

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