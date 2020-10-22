Трентон, США, , 01:44 — REGNUM Две недели на карантине проведет губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи после контакта с человеком, у которого выявили заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

По словам главы региона, в субботу он находился рядом с указанным человеком. При этом Мерфи рассказал, что тоже сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Губернатор также добавил, что у него нет симптомов COVID-19 и он планирует сдать еще один тест в скором времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно о заражении коронавирусом губернатора американского штата Миссури Майка Парсона.

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