Тегеран, , 09:07 — REGNUM 21 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 312 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr Mews.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 312 новых жертв их общее число по стране возросло до 31 346 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 5616 новых случаев заражения вирусом, при этом 2340 человек госпитализированы.

Она также подчеркнула, что в общей сложности 545 286 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, из которых около 438 709 выздоровели или выписаны из больниц.

«Еще около 4861 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.