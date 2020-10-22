Рабат, , 00:14 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявил 3577 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на марокканской территории достигло 182 580. Также за 21 октября в стране скончались еще 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Марокко стали 3079 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в королевстве выздоровели 2796 пациентов, их уже выписали из медучреждений. Всего в Марокко уже справились с болезнью 151 634 человека. В настоящее время 625 пациентов проходят лечение в палатах интенсивной терапии.