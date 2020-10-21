Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Новый патч к DOOM Eternal добавил в игру скрытую отсылку к YouTube-блогеру Inugami Korone. Об этом 21 октября сообщил портал Kotaku.

Геймеры могут найти эту отсылку в меню рун, нажав на кнопку бензопилы на ПК, на кнопку квадрата на PlayStation 4 или на кнопку креста на Xbox One. В результате на экране появится надпись «DOOG Ethernal», выполненная в стилистике логотипа игры.

Inugami Korone — это девушка-стример, которая при проведении трансляций на YouTube использует виртуальный аватар девочки с собачьими ушами, выполненный в аниме-стилистике. Из-за причудливой комбинации этого аватара, уровня насилия в DOOM Eternal и необычной манеры говорить, Inugami Korone назвали Doog Eternal.

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