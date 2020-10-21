Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Студия Insomniac Games заявила, что костюмы Человека-паука из ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Marvel's Spider-Man для PlayStation 5 появятся в оригинальной игре для PS4. Об этом 21 октября сообщил портал Game Rant.

Одним из этих костюмов станет одеяние супергероя из фильма «Новый Человек-паук», в котором роль Питера Паркера исполнил Эндрю Гарфилд. Пользователь Twitter, известный под ником Mr Sandman спросил у директора сообщества Insomniac Джеймса Стивенсона о том, появятся ли три новых костюма в игре для PS4. Стивенсон ответил утвердительно, добавив, что он «потратил много времени» на то, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Ранее Insomniac Games дала понять, что ремастер Marvel's Spider-Man для PlayStation 5 не будет поддерживать сохранения игры для PS4. При этом разработчики сообщили, что сохранение версий Spider-Man: Miles Morales для PS4 и PS5 будут совместимы.

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