Сараево, , 23:32 — REGNUM Европейский союз планирует предоставить дополнительные 25 миллионов евро, чтобы помочь Боснии и Герцеговине справиться с проблемами кризиса мигрантов в предстоящую зиму. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 21 октября.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В Брюсселе разрабатываются планы по перераспределению бюджетных средств, так как в ЕС опасаются, что предстоящая зима в сочетании с пандемией коронавируса может еще больше усугубить и без того тревожную проблему незаконной миграции.

В ЕС указали, что в настоящее время наиболее важно предоставить дополнительные средства для финансирования работы Центров по размещению нелегальных мигрантов в Боснии и Герцеговине и, возможно, расширить их возможности.