Париж, , 22:26 — REGNUM Во Франции прошла церемония прощания с учителем истории Самуэлем Пати, обезглавленным исламским экстремистом 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Об этом в среду, 21 октября, сообщает France Info.

Церемония прощания с преподавателем, в ходе которой ему также был посмертно присвоен орден Почетного легиона, прошла в здании университета Сорбонна в Париже. В мероприятии принял участие президент Франции Эммануэль Макрон.

«Этим вечером мы прощаемся с вашим товарищем, с вашим профессором, погибшим потому, что он просто хотел преподавать. Он был убит, потому что хотел научить своих студентов, что это такое — быть гражданином», — произнес глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Абдулах Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Макрон охарактеризовал преступление как теракт.