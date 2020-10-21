Чебоксары, , 22:14 — REGNUM Преступная группа из двух мужчин и четырех женщин 13 лет занималась вовлечением девушек в занятия проституцией, — об этом 21 октября сообщило Следственное управление Следственного комитета по Чувашской Республике.

По данным следствия, с апреля 2006 года по октябрь 2019 года участники преступного сообщества, вовлекли на территории города Чебоксары в незаконный бизнес не менее 50-ти жительниц республики и соседнего региона в возрасте от 15-ти до 47-ми лет.

Услуги сексуального характера оказывались с выездом по месту жительства клиентов, а также в гостиницы и сауны, их стоимость составляла от 2000 до 2500 рублей в час. При этом 11 девушек, в том числе 4 несовершеннолетние были вовлечены в занятие проституцией обманным путем. Девушкам обещали высокий заработок, но на самом деле деньги присваивались злоумышленниками, а к проституткам применялась жесткая система штрафов.

Уголовное дело составило 49 томов, следователь допросил более 90 человек, проведено 18 обысков и 30 судебных экспертиз. Уголовное дело направлено в Московский районный суд города Чебоксары.