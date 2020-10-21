Екатеринбург, , 22:11 — REGNUM Управление здравоохранения Екатеринбурга инициировало проверку после сообщений о массовом увольнении медработников из ЦГКБ № 1. Об этом сообщили в горздраве.

ЦГКБ № 1 г. Екатеринбурга Больница1.екатеринбург.рф

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Ранее в местных СМИ появились сведения о том, что в больнице имел место массовый исход медиков — около 80 человек могли уволиться из учреждения.

В управлении подтвердили, что проводят проверку ситуации, передаёт портал «Е1». В самой больнице отказались комментировать происходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в скорой помощи Екатеринбурга заявили, что служба испытывает пиковые нагрузки с конца второй декады октября 2020 года.

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