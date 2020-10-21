Екатеринбург, , 21:53 — REGNUM Около 80 медицинских работников Центральной городской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге ушли из учреждения, сообщают работники ЦГКБ № 1.

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Как передаёт портал «Е1», основная масса ушедших — медсёстры и санитарки.

«За последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача», — передаёт издание слова медика, работающего в ЦГКБ № 1.

Причинами ухода могли быть конфликты с руководством или экстремальная нагрузка, добавил медработник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Нижнем Тагиле массово уволились хирурги. После переговоров с властями ситуацию удалось уладить, врачи вернулись в больницы.

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