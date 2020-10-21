Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Известный издатель видеоигр Devolver Digital приобрел студию Croteam. Об этом 21 октября сообщил портал Wccftech.

В своём завлении хорватская студия написала, что её связывают давние отношения с людьми, которые участвовали в создании Devolver Digital. В Croteam рассказали, что ранее они работали в Gathering of Developers, и что только это компания проявила интерес к демоверсии первой части Serious Sam, когда разработчики пытались найти издателя.

Геймеры хорошо знают студию Croteam по такой известной серии, как Serious Sam. По имеющейся информации, сейчас она работает над второй частью игры Talos Principle, которая также стала популярной.

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