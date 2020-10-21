Брюссель, , 21:33 — REGNUM Главы государств и правительств Евросоюза проведут экстренный саммит в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября по COVID-19», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Предполагается, что на самите лидеры Евросоюза обсудят возможные дальнейшие меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 миллионов.

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