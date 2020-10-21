Элиста, , 21:26 — REGNUM В Республике Калмыкия снимут коронавирусные ограничения с музеев, театров, библиотек и кинотеатров. Документ, согласно которому возобновится работа учреждений культуры, подписал глава республики Бату Хасиков.

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«К нам поступали неоднократные запросы со стороны руководителей учреждений и общественности. Этот вопрос требовал тщательной подготовки и чёткого плана работы учреждений в новых условиях», — отметил глава Калмыкии.

С 21 октября работа объектов возобновится, однако проведение культурно-массовых мероприятий останется под запретом. При этом учреждения должны быть обеспечены термометрами, рециркуляторами, антисептиками, посетители и зрители — средствами индивидуальной защиты. В целях безопасности разработан режим работы учреждений культуры, что исключит скопление людей. Организована онлайн-продажа билетов и шахматная рассадка в театрах и кинотеатрах.

Соблюдение санитарных требований будут контролировать мониторинговые группы.