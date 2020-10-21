Анкара, , 21:25 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 2013 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 68 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 21 октября министерство здравоохранения страны.

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Всего за период с начала эпидемии в Турции выявлено уже 353 426 инфицированных коронавирусом, подтверждено 9513 случаев летального исхода. Излечились более 308 тысяч пациентов, в том числе 1507 за последние сутки.

Напомним, днём ранее власти Турции сообщали о 1894 выявленных случаях заражения и 74 скончавшихся больных COVID-19.